деревня Кебырыб, деревня Кебырыб, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Кебырыб

Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Яренский уезд
12068Подгородняя (Кебрыбская), д. каз.при колодцах.32175184201
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Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Яренский уезд, Айкинская волость
Подгорная-Кебрибская4021

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Усть-Вымский район
170562Кебырыбдеревня62°08'49°38'P-39-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Усть-Вымский муниципальный район, Сельское поселение Гам
87644415131д Кебырыбдеревня
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