имение Кочаново, имение Кочаново, Лидская волость, Лидский уезд (на 1905) — Familio

Кочаново

Лидская волость, Лидский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
имение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Лидская волость
Кочаново, им. (Буткевича), р. Лидзия, жит. 51 (32 м. 19 ж.), дес. 323, у. гор. 5 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 5 в., ст. ж. д. Лида 6 в.
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