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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Орава
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
село Орава4254783
Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года
НазваниеТип
Orava külaküla