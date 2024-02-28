деревня Помалово, деревня Помалово, Шатровский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Помалово

Шатровский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9418Богословское (Помалово), сел.при рч. Яутле.10711345105124Церковь единоверческая 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Яутлинская волость
2122. Богословское (Помиловское), село бывшее государственное, при речке Яутле, дворов 53, жителей 393, церковь православная

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Шадринский уезд, Яутлинская волость
3) с. Богословское на р. Яутле; единоверч. церк., распл.Богословское общество57126146Бывшие государственные крестьянеПравославные, единоверцы и раскольникиРусские898

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Шатровский район
97336Помаловодеревня56°39'00"64°38'00"O-41-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Шатровский муниципальный район, Сельское поселение Самохваловский сельсовет
37640452126д Помаловодеревня
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