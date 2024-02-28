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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9418Богословское (Помалово), сел.при рч. Яутле.10711345105124Церковь единоверческая 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
2122. Богословское (Помиловское), село бывшее государственное, при речке Яутле, дворов 53, жителей 393, церковь православная
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
3) с. Богословское на р. Яутле; единоверч. церк., распл.Богословское общество57126146Бывшие государственные крестьянеПравославные, единоверцы и раскольникиРусские898
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
97336Помаловодеревня56°39'00"64°38'00"O-41-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
37640452126д Помаловодеревня