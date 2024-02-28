деревня Верхнее Ольгово, деревня Верхнее Ольгово, Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Верхнее Ольгово

Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Велижский уезд, Будницкая волость
51Верхнее ОльговодеревняколодецБудницкого, православногоСивицкому сельскому обществу33

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Велижский район
180856Верхнее Ольговодеревня55°36'00"31°05'00"N-36-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Велижский муниципальный район, Будницкое сельское поселение
66603415126д Верхнее Ольговодеревня
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