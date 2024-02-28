село Жеребиловка, село Жеребиловка, Житомирська область (на 2018) — Familio

Жеребиловка

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Новград-Волынский уезд, Пищевская волость
1325. Жеребиловка, деревня бывшая владельческая, при ручье, дворов 50, жителей 387, школа, памятник освобожд. крестьян в 1861 г., кзн., 2 ветряных мельницы

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7526Жеребилівкаселор-н Новоград-Волинськийсільрада Піщівська
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