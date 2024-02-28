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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2126Баскаки, с. каз.при рч. Баскаковке.21542012470Церковь православная 1. Почтовая станция 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
863. Баскаки, село бывшее государственное, при реке Баскаковке, дворов 20, жителей 110, 2 церкви православных, 2 лавки
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
8Баскаки281
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
108879Баскакидеревня58°31'37°05'O-37-051
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28610410111д Баскакидеревня