деревня Баскаки, деревня Баскаки, Весьегонский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Баскаки

Весьегонский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Весьегонский уезд
2126Баскаки, с. каз.при рч. Баскаковке.21542012470Церковь православная 1. Почтовая станция 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Весьегонский уезд, Телятинсная волость
863. Баскаки, село бывшее государственное, при реке Баскаковке, дворов 20, жителей 110, 2 церкви православных, 2 лавки

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Весьегонский уезд, Телятинская волость
8Баскаки281

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Весьегонский район
108879Баскакидеревня58°31'37°05'O-37-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Весьегонский муниципальный район, Ивановское сельское поселение
28610410111д Баскакидеревня
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