село Уть, село Уть, Унинский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Уть

Унинский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Кировской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Леденцовской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Глазовский уезд
2860Утинское, с. каз.при колодцах.9022132936Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Глазовский уезд, Леденцовская волость
237. Утинское, село бывшее государственное, при речке Чукмеце, дворов 2, жителей 16, церковь православная, школа, 16 лавок, 5 трж. еженед. и баз. по воскр.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Унинский район
29107Утьсело57°42'51°45'O-39-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Унинский муниципальный район, Канахинское сельское поселение
33640414141с Утьсело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close