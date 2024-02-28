город Бричаны, город Бричаны, Бричанский район (на 2017) — Familio

Бричаны

Бричанский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Молдовы

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Хотинский уезд
1007Бричаны, м. вл.при рч. Лопатнике.50участк. кварт.84333583805Церковь православная 1. Еврейская синагога 1, молитвенных домов 4. Училищ 2: приходское и еврейское. Еженедельные базары. Заводов 4.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Бричанская волость
604. Бричаны, местечко царан, при речке и прудах, дворов 178, жителей 756, волостное правление (уездный город в 53 верстах), церковь православная, 13 еврейских молитвенны Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Бричанская волость
местечко Бричаны
Бессарабская губерния, Хотинский уезд
местечко Бричаны

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Молдавская ССР, Бричанский район
поселок городского типа Бричаны2832451

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Бричанский район
БриченьBriceni
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