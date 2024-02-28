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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1007Бричаны, м. вл.при рч. Лопатнике.50участк. кварт.84333583805Церковь православная 1. Еврейская синагога 1, молитвенных домов 4. Училищ 2: приходское и еврейское. Еженедельные базары. Заводов 4.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
604. Бричаны, местечко царан, при речке и прудах, дворов 178, жителей 756, волостное правление (уездный город в 53 верстах), церковь православная, 13 еврейских молитвенны Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Бричаны
местечко Бричаны
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
поселок городского типа Бричаны2832451
Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года
Русское названиеМолдавское название
БриченьBriceni