деревня Рыбалово, деревня Рыбалово, Кривошеинский муниципальный район, Томская область (на 2019) — Familio

Рыбалово

Кривошеинский муниципальный район, Томская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Томский округ
456Рыбалова (Рыболова), д. каз.при р. Шегарке.1301102012497
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Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Томский уезд, Николаевская волость
10Дер. Рыбалова, крестьяне и инородцы 1281282857

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Томская область, Кривошеинский район
135167Рыбаловодеревня57°08'с.ш.84°01'в.д.O-45-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Томская область, Кривошеинский муниципальный район, Иштанское сельское поселение
69636420111д Рыбаловодеревня
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