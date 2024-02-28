село Нижний Суык-Су, село Нижний Суык-Су, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Нижний Суык-Су

Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Татарстан
Чат по иске имля (арабской графике)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2230Нижния Суксы (Нижния Суок-су), деревня.при рч. Суксинке.551076217234Т. — Мечеть 1. Мельниц водяных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Беткинская волость
1119. Суксы Нижния (Нижния Суок-су), деревня бывшая государственная, при речке Суксинке, дворов 99, жителей 543, мечеть

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Бетькинская волость
11Нижние Суксы, д. при р.р. Мазинке и Суксинке, на прос. дор., мечеть (постр. в 1867 г.), медр., 3 бак. лав., х.-з. маг., кузн., 4 обдир., 2 вод. мел.7010138471447Земледелие

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Түбән СуыксуНижний Суык-СуТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Тукаевский район
190409Нижний Суык-Сусело55°37'52°17'N-39-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Тукаевский муниципальный район, Нижнесуыксинское сельское поселение
92657450101с Нижний Суык-Сусело
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