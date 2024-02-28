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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2230Нижния Суксы (Нижния Суок-су), деревня.при рч. Суксинке.551076217234Т. — Мечеть 1. Мельниц водяных 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1119. Суксы Нижния (Нижния Суок-су), деревня бывшая государственная, при речке Суксинке, дворов 99, жителей 543, мечеть
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
11Нижние Суксы, д. при р.р. Мазинке и Суксинке, на прос. дор., мечеть (постр. в 1867 г.), медр., 3 бак. лав., х.-з. маг., кузн., 4 обдир., 2 вод. мел.7010138471447Земледелие
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Түбән СуыксуНижний Суык-СуТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
190409Нижний Суык-Сусело55°37'52°17'N-39-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Тукаевский муниципальный район, Нижнесуыксинское сельское поселение
92657450101с Нижний Суык-Сусело