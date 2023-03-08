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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о перечислении крестьянина дер. Яковлева Замашской волости Ивана Груздева в кадниковское купечество. 1897 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 3. Де Показать все
Дело об утверждении плана переустройства д. Яковлево Замошской волости Кадниковского уезда. 1900 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опись 1. Дело 4688.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Замошской церкви. Список архивных дел по пр Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4615Яковлево, д. разновед.при колодцах.1022276172
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
8038ЯковлевоЯковлевск.ПокровскийДубовицк.121223450
81—ЯковлевоГубинскоеПокровскийЧеревина——162530
82—ЯковлевоЯковлевск.ПокровскийШубникова——122
83—ЯковлевоБыковскоеПокровскийсобственники——51013
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Яковлево640138деревняРусские396487151
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Яковлево (молочно-проп. п.)4134деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 26 км. Летнее: —.Зимнее: 54 км. Летнее: —.3939
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245902Яковлеводеревня59°29'с.ш.40°33'в.д.O-37-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638104216д Яковлеводеревня