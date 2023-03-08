деревня Яковлево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Яковлево

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о перечислении крестьянина дер. Яковлева Замашской волости Ивана Груздева в кадниковское купечество. 1897 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 3. Де Показать все
Дело об утверждении плана переустройства д. Яковлево Замошской волости Кадниковского уезда. 1900 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опись 1. Дело 4688.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Замошской церкви. Список архивных дел по пр Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4615Яковлево, д. разновед.при колодцах.1022276172

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Замошская волост
8038ЯковлевоЯковлевск.ПокровскийДубовицк.121223450
81ЯковлевоГубинскоеПокровскийЧеревина162530
82ЯковлевоЯковлевск.ПокровскийШубникова122
83ЯковлевоБыковскоеПокровскийсобственники51013

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Кадниковская волость
Яковлево640138деревняРусские396487151

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Замошский сельсовет
Яковлево (молочно-проп. п.)4134деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 26 км. Летнее: —.Зимнее: 54 км. Летнее: —.3939

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245902Яковлеводеревня59°29'с.ш.40°33'в.д.O-37-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Городское поселение город Кадников
19638104216д Яковлеводеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.