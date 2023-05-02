село Новый Мачим, село Новый Мачим, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Новый Мачим

Шемышейский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Пензенской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
1222Новый Мачим (Чимирлей), д. каз.при рч. Нере.5716112468429Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Дубровская волость
629. Нв. Мачим (Чемирчей), деревня бывшая государственная, при речке Мачимке, дворов 121, жителей 1035

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Шемышейский район
47552Новый Мачимсело52°56'45°45'N-38-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Шемышейский муниципальный район, Сельское поселение Наскафтымский сельсовет
56659413111с Новый Мачимсело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close