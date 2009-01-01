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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
57Фол. Кимейка 1-ябол. дорогеречкедв. В. Судзиловскому, прав. 126Пустынск. прав. 11213
58Фол. Кимейка 2-ябол. дорогеречкедв. А. Ф. Шимановичу, р.-кат. 144Сенненск. р.-кат. 11213
59Фол. Кимейка 3-ябол. дорогеречкемещ. К. Ю. Лесецкому, р.-кат. 124Сенненск. р.-кат. 11213
60Хут. Кимейкабол. дорогеречкемещ. К. И. Свистуну, прав. 123Пустынск. прав. 11213
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Кимейка21
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Кимейка19