село Зубовщина, Житомирська область (на 2018) — Familio

Зубовщина

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Стремигородская волость
923. Зубовщина, деревня бывшая владельческая, при речке Мостве, дворов 43, жителей 353. Ря дом чешская кол. с 370 ж., школа, питейный дом, 14 лавок, ярмарка по воскр. чер Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Радомысльский уезд, Малинская волость
Зубовщина дер.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7050Зубівщинаселор-н Коростенськийсільрада Малозубівщинська

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