деревня Гамолово, Стремлянская волость, Ямбургский уезд (на 1913) — Familio

Гамолово

Стремлянская волость, Ямбургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином с. Гамолово, Стремленской волости, Ямбургского уезда, К. Андреевым. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
По прошению крестьянки д. Гамолово Стремленской волости Ямбургского уезда Евдокии Савельевой о производстве общего передела земли с предоставлением надела ее мужу. 1903–1 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Ямбургский уезд
5117Гамолово, д. вл.при Финскол заливе и колодцах.654682524

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ямбургский уезд, Стремлянская волость
Гамалово д. 652 стан35162 участок24станция Котлы.

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