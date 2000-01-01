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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином с. Гамолово, Стремленской волости, Ямбургского уезда, К. Андреевым. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
По прошению крестьянки д. Гамолово Стремленской волости Ямбургского уезда Евдокии Савельевой о производстве общего передела земли с предоставлением надела ее мужу. 1903–1 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5117Гамолово, д. вл.при Финскол заливе и колодцах.654682524
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гамалово д. 652 стан35162 участок24станция Котлы.