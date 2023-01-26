Кисляковская
Пудожский уезд, Олонецкая губерния (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Купецкой церкви. Список архивных дел по при Показать все
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
36632. КисляковскаяБураковскоеКупецком озере403До ближайшего поселения: смежно. До школы: школа. До почтового отделения: 40. До пароходной пристани: 51. Крестьянское: 11. Не крестьянское: 3. Крестьянское: 15. Не крестьянское: 2. Крестьянское: 43. Не крестьянское: 2. Крестьянское: 43. Не крестьянское: 4.