деревня Кисляковская, Пудожский уезд, Олонецкая губерния (на 1905) — Familio

Кисляковская

Пудожский уезд, Олонецкая губерния (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Купецкой церкви. Список архивных дел по при Показать все

Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года

НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Пудожский уезд, Авдеевская волость
36632. КисляковскаяБураковскоеКупецком озере403До ближайшего поселения: смежно. До школы: школа. До почтового отделения: 40. До пароходной пристани: 51. Крестьянское: 11. Не крестьянское: 3. Крестьянское: 15. Не крестьянское: 2. Крестьянское: 43. Не крестьянское: 2. Крестьянское: 43. Не крестьянское: 4.

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