село Знаменская Пестровка, село Знаменская Пестровка, Иссинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Знаменская Пестровка

Иссинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
408Знаменское (Пестровка), с. вл.при руч. Усть-Пелетьме.501580430459Церковь православная 1. Волостное правление. Базарь. Заводы: свеклосахарный и кирпичный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Никольско-Пестровская волость
241. Знаменское (Пестровка), село бывшее владельческое, при речке Пелетьме, дворов 121, жителей 921, церковь православная, школа, винокуренный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Иссинский район
47459Знаменская Пестровкасело53°53'45°09'N-38-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Иссинский муниципальный район, Сельское поселение Знаменско-Пестровский сельсовет
56626407101с Знаменская Пестровкасело
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