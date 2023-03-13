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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
408Знаменское (Пестровка), с. вл.при руч. Усть-Пелетьме.501580430459Церковь православная 1. Волостное правление. Базарь. Заводы: свеклосахарный и кирпичный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
241. Знаменское (Пестровка), село бывшее владельческое, при речке Пелетьме, дворов 121, жителей 921, церковь православная, школа, винокуренный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47459Знаменская Пестровкасело53°53'45°09'N-38-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Иссинский муниципальный район, Сельское поселение Знаменско-Пестровский сельсовет
56626407101с Знаменская Пестровкасело