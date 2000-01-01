Веселый
Болховский уезд, Орловская губерния (на 1927)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Спасо-Рославль (село)13Ольгино
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
1058ВеселыйпоселокЗнаменский—Всего: 5. Крестьянского типа: 5.1215271612.87.5Отрада, М.-К. ж. д. : 32 км.п. а. Злынь: 12,8 км.—
20722ВеселыйпоселокКоптевский—Всего: 20. Крестьянского типа: 20.575411129.87.53.2Хотынец, М.-Б.-Б. ж. д. : 34,1 км.п. а. Красниково: 7,5 км.—