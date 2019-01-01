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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Устюцкой церкви. Список архивных дел по прих Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1086. Устья, деревня бывшая владельческая, при реке Меглине, дворов 27, жителей 138, лавка
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
61Устье (дер.)2-го стана, 4-го зем. уч.Лавровского53100937416783123земледелиеотхожий промысел, рыболовство Боровичский почтовый тракт. озеро Меглино. Хлебо-запасный магазин, 2 мелочные лавки, маслоб. звд., смежна с деревнями Лаврово, Иваньково и Щетино, 12 сопок с костями и вооружением.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57882Устьедеревня58°29'00"35°17'00"O-36-059
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49632455236д Устьедеревня