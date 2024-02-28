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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9799Косиково малое, д. каз.при рч. Косиковой.5040113545Показать скан
9800Косиково большое, д. каз.при рч. Косиковой.504037156210Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1318. Косикава Большая, деревня бывшая государственная, при речке Косиковке, дворов 44, жителей 272, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2727Косиково БольшоеКосиковское.Троицкийбывшие государственные552062161194
2828Косиково МалоеКосиковское.Троицкийбывшие государственные5520237975
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Косиково-Большое (скков,куст. объединение,кх.,2 торг. зав.,кред. т-во,мед.-ф. п.,школа I ст.,библ.,изба-чит.) 3711деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 254 км. Летнее: —.5271
Косиково-Малое (сс.) 3712деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 254 км. Летнее: —.2531
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33086Косиководеревня59°52'с.ш.43°25'в.д.O-38-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608404125д Косиководеревня