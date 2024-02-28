деревня Косиково, деревня Косиково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Косиково

Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9799Косиково малое, д. каз.при рч. Косиковой.5040113545
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9800Косиково большое, д. каз.при рч. Косиковой.504037156210
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Миньковская волость
1318. Косикава Большая, деревня бывшая государственная, при речке Косиковке, дворов 44, жителей 272, часовня

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Миньковская волость
2727Косиково БольшоеКосиковское.Троицкийбывшие государственные552062161194
2828Косиково МалоеКосиковское.Троицкийбывшие государственные5520237975

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Леденгский район, Косиковский сельсовет
Косиково-Большое (скков,куст. объединение,кх.,2 торг. зав.,кред. т-во,мед.-ф. п.,школа I ст.,библ.,изба-чит.) 3711деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 254 км. Летнее: —.5271
Косиково-Малое (сс.) 3712деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 254 км. Летнее: —.2531

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабушкинский район
33086Косиководеревня59°52'с.ш.43°25'в.д.O-38-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабушкинский муниципальный район, Бабушкинское сельское поселение
19608404125д Косиководеревня
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