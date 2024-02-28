деревня Узвоз, деревня Узвоз, Духовщинский уезд, Смоленская губерния (на 1913) — Familio

Узвоз

Духовщинский уезд, Смоленская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
6045Узвоз (Извоз), д. каз.при колодце.4642487
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Узвозская волость
344. Узвоз, деревня бывшая государственная, дворов 5, жителей 35, волостное правление (уездный город в 46 верстах). В 2 верстах — 2 церкви православных, 3 торжка

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Духовщинский уезд, Узвозская волость
136УзвозДеревня4941924Мелочная лавка.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Узвозская волость
деревня Узвоз
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close