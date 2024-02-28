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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6045Узвоз (Извоз), д. каз.при колодце.4642487Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
344. Узвоз, деревня бывшая государственная, дворов 5, жителей 35, волостное правление (уездный город в 46 верстах). В 2 верстах — 2 церкви православных, 3 торжка
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
136УзвозДеревня4941924Мелочная лавка.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Узвоз