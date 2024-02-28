деревня Янтышево, деревня Янтышево, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Янтышево

Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по иске имля (арабской графике)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
770Янтышева (Сарылар), д. башк.при р. Сакмаре.1258251142131Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Усерганская 4-я волость
641. Янтышева, деревня бывшая государственная, при реке Сакмаре, дворов 41, жителей 258, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Хайбуллинский район
666985Янтышеводеревня51°53'00"57°44'00"M-40-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Хайбуллинский муниципальный район, Сельское поселение Антинганский сельсовет
80655420106д Янтышеводеревня
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