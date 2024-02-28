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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
770Янтышева (Сарылар), д. башк.при р. Сакмаре.1258251142131Мечеть 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
641. Янтышева, деревня бывшая государственная, при реке Сакмаре, дворов 41, жителей 258, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
666985Янтышеводеревня51°53'00"57°44'00"M-40-008
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Хайбуллинский муниципальный район, Сельское поселение Антинганский сельсовет
80655420106д Янтышеводеревня