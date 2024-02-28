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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2573Печкезцы (Печькезь большой, Сибирь, Сибирцы), д. каз.при рч. Печкезской.901735218252Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
196. Печкезская (Сибирская), деревня бывшая государственная, при речке Печкезе, дворов 46, жителей 553
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
30011Сибирьдеревня57°49'51°20'O-39-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
33640402106д Сибирьдеревня