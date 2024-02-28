деревня Сибирь, деревня Сибирь, Унинский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Сибирь

Унинский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Глазовский уезд
2573Печкезцы (Печькезь большой, Сибирь, Сибирцы), д. каз.при рч. Печкезской.901735218252
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Глазовский уезд, Елганская волость
196. Печкезская (Сибирская), деревня бывшая государственная, при речке Печкезе, дворов 46, жителей 553

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Унинский район
30011Сибирьдеревня57°49'51°20'O-39-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Унинский муниципальный район, Астраханское сельское поселение
33640402106д Сибирьдеревня
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