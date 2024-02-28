агрогородок Голынка, агрогородок Голынка, Клецкий район, Минская область (на 2021) — Familio

Голынка

Клецкий район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Слуцкий уезд, Синявская волость
845. Голынка, село бывшее владельческое, дворов 50, жителей 380, 2 церкви православных

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Синявская волость
Голынка, имение681021466910
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Голынка, село58011221466910
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Клецкий район, Голынковский сельсовет
д Голынка384

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Клецкий район, Голынковский сельсовет
аг. Голынка214
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