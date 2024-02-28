село Пшап, село Пшап, Гулрыпшский район (на 2016) — Familio

Пшап

Гулрыпшский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ფშაფი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Сухумский округ, Пшанское сельское правление
село Пшан

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Гулрыпшский район
с. Пщап230865
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