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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2078Блудницы, д. каз.при ручье Лужице.6232116218279Часовня 1.Показать скан
2079Березовка, (Койвушка), д. каз.при колодцах.5130296372Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
669. Березка (Кайвушка), деревня бывшая государственная, при реке Щетинке, дворов 31, жителей 155, дегтярный завод
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
8Блудницы1521¾
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
109016Березовкадеревня57°57'35°56'O-36-084
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28640436108д Березовкадеревня