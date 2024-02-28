Населенное место

Версока, им. (Шалевича), р. Версока, жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 303, у. гор. 49 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Ораны 14 в.

Версока, их. (Сенкевича), жит. 9 (4 м. 5 ж.), дес. 158, у. гор. 50 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Олькеники 12 в.

Версока, им. (Щуковой), р. Версока, жит. 2 (— м. 2 ж.), дес. 122½, у. гор. 49 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Ораны 14 в.

Версока, им. (Нарбуть), р. Версока жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 48, у. гор. 46 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Ораны 14 в.

Версока 2-я, д., р. Версока, жит. 34 (21 м. 13 ж.), дес. 105, у. гор. 49 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Олькеники 21 в.