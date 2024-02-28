деревня Вярсяка 2, деревня Вярсяка 2, Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Вярсяка 2

Šalčininkų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Эйшишская волость
Версока, им. (Шалевича), р. Версока, жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 303, у. гор. 49 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Ораны 14 в.
Версока, их. (Сенкевича), жит. 9 (4 м. 5 ж.), дес. 158, у. гор. 50 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Олькеники 12 в.
Версока, им. (Щуковой), р. Версока, жит. 2 (— м. 2 ж.), дес. 122½, у. гор. 49 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Ораны 14 в.
Версока, им. (Нарбуть), р. Версока жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 48, у. гор. 46 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Ораны 14 в.
Версока 2-я, д., р. Версока, жит. 34 (21 м. 13 ж.), дес. 105, у. гор. 49 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Олькеники 21 в.
Версока 3-я, д., р. Версока, жит. 85 (42 м. 43 ж.), дес. 170, у. гор. 49 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Олькеники 21 в.

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Šalčininkų rajono savivaldybė, Kalesninkų seniūnija
Versekos II k.
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