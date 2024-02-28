деревня Пневно, деревня Пневно, Городенская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Пневно

Городенская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Городенской волости
Земельные планы Лужского уезда Городенской волости дер. Пневно. 1852 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 162.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
1986Пневно, д. и мыза вл.при колодцах.262663327Часовня православная.
Показать скан

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Городенская волость
Пневно д.182 стан1882 участок18город Луга.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close