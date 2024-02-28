деревня Камкинская, деревня Камкинская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Камкинская

Устьянский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Архангельской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Камкинской волости
Дело о заключении под стражу состоящего под надзором полиции в селе Камкинском Камкинской волости Вельского уезда германского подданного Шторха. 1916 г. // Гос. архив Вол Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
2322Камкинская (Большое Верходворье), д. каз.при р. Устье.110107236387Сельское управление.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вельский уезд, Камкинская волость
343. Камкинская (Большое Веходворье), деревня бывшая государственная, при реке Устье, дворов 26, жителей 162, волостное правление (уездный город в 110 верстах), часовня, Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Камкинская волость
1212Камкинское (Верходв. больш.)Шангальск.Богородицерождественский-Шангальскийбывшие государственные8233691119

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вельский уезд, Шангальская волость
Камкинское128627деревняРусские54121143264

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Устьянский район
470645Камкинскаядеревня61°08'с.ш.43°24'в.д.P-38-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Устьянский муниципальный район, Шангальское сельское поселение
11654456126д Камкинскаядеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close