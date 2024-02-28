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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу состоящего под надзором полиции в селе Камкинском Камкинской волости Вельского уезда германского подданного Шторха. 1916 г. // Гос. архив Вол Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2322Камкинская (Большое Верходворье), д. каз.при р. Устье.110107236387Сельское управление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
343. Камкинская (Большое Веходворье), деревня бывшая государственная, при реке Устье, дворов 26, жителей 162, волостное правление (уездный город в 110 верстах), часовня, Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1212Камкинское (Верходв. больш.)Шангальск.Богородицерождественский-Шангальскийбывшие государственные8233691119
Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Камкинское128627деревняРусские54121143264
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
470645Камкинскаядеревня61°08'с.ш.43°24'в.д.P-38-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11654456126д Камкинскаядеревня