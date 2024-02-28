село Улиманово, село Улиманово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Улиманово

Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по иске имля (арабской графике)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
1886Улуйменева, деревня.при рч. Улуймене.5018126367343Тп. — Мечеть 1. Училище. Пилка леса, делание саней и ободьев.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Байсаровская волость
1107. Улуйменева, деревня бывшая государственная, при речке Улуймене, дворов 142, жителей 767, мечеть, школа

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Байсаровская волость
30Улуйменева, дер. на прос. дор., при реч. Улуймень, бак. лав., мечеть, 2 хл.-зап. маг.5112191537567Земледелие

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Олы ИмәнУлимановоТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Актанышский район
188864Улимановосело55°29'53°40'N-39-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский муниципальный район, Кировское сельское поселение
92605423106с Улимановосело
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