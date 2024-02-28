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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1886Улуйменева, деревня.при рч. Улуймене.5018126367343Тп. — Мечеть 1. Училище. Пилка леса, делание саней и ободьев.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1107. Улуйменева, деревня бывшая государственная, при речке Улуймене, дворов 142, жителей 767, мечеть, школа
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
30Улуйменева, дер. на прос. дор., при реч. Улуймень, бак. лав., мечеть, 2 хл.-зап. маг.5112191537567Земледелие
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Олы ИмәнУлимановоТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188864Улимановосело55°29'53°40'N-39-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92605423106с Улимановосело