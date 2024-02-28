деревня Бурково, деревня Бурково, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния (на 1886) — Familio

Бурково

Балахнинский уезд, Нижегородская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд
1171Бурково, д. вл.при р. Волге.382091310
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд, Митрофановская волость
1226. Буркова, деревня бывшая владельческая, при реке Волге, дворов 4, жителей 19, 4 кирпичн. з.
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