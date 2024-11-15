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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина дер. Посадницы Яблонецкой вол. Лужского уезда Архипа Трофимова на лишение земли соседом. 1900 г. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
О перечислении крестьянина д. Посадницы, Яблонецкой волости, Лужского уезда, И. Вастльева в крестьяне д. Березицы. 1892 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Посадницы, Яблонецкой волости, Лужского уезда, И. Матвеевым. 1894–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О выкупе усадебной земли крестьянкой с. Посадницы, Яблонецкой волости, Лужского уезда, А. Кузьминой. 1894–1898 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
Об отводе хуторских участков надельной земли крестьянам Михаилу Филиппову, Екатерине Егоровой, Егору Сергееву с братьями дер. Посадницы Яблонецкой волости Лужского у. и о Показать все
Об отводе хуторских участков крестьянам Дмитрию Мохову, Василию Пантелееву, Анне Рожновой дер. Посадницы Яблонецкой волости Лужского у. 1913–1914 гг. // Центральный госуд Показать все
Об отводе хуторских участков крестьянам дер. Посадницы Яблонецкой волости Лужского у. 1914 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2472Посадница, д. вл.при колодцах.522030105134Часовня православная.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Посадница4Тиран20—8
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Посадница д.803 стан15163 участок23станция Струги-Белая, Северо-Западной железной дороги