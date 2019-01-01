деревня Хомуты, деревня Хомуты, Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Хомуты

Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
154Хомуты, сц. вл.при р. Оке.251874299332

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Орловский уезд, Альшанская волость
8. Хомуты, деревня бывшая владельческая, при реке Оке, дворов 82, жителей 628

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Альшанская волость
Хомуты дер. и с-цо10Почтовое отделение при Альшанском Волостном Правлении

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Орловский район
64068Хомутыдеревня52°47'с.ш.35°52'в.д.N-36-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Орловский муниципальный район, Сабуровское сельское поселение
54647434161д Хомутыдеревня
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