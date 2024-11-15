деревня Сотнево, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Сотнево

Городецкий муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Городецкий уезд, Больше-Песошнинская волость
Сотнево дер.832М.-Песошн. 64г. Городец55555

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Городецкий район
104115Сотневодеревня56°42'43°27'O-38-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, Сельское поселение Кумохинский сельсовет
22628428311д Сотневодеревня

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