железнодорожная станция Мыльная, Безенчукский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Мыльная

Безенчукский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Преполовенская волость
Ст. Мыльная 493Колодезь85855122030

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Безенчукский район
56112Мыльнаяж.-д.ст.(нп)53°03'с.ш.49°05'в.д.N-39-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Безенчукский муниципальный район, Сельское поселение Преполовенка
36604432111ж/д ст Мыльнаяжелезнодорожная станция

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