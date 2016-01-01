село Кутол, Очамчырский район (на 2016) — Familio

Кутол

Очамчырский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
აბააქითი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Очамчирский район, Кутольский сельсовет
село Кутол2203240856

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Очамчырский район
с. Кутол240856

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