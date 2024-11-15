деревня Паташня, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Паташня

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Леонпольская волость
Поташня, д., р. Мерица, жит. 116 (60 м. 56 ж.), дес. 10З, у. гор. 48 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Георгиевск 13 в.
Поташня, д., р. Мерица, жит. 160 (85 м. 75 ж.), дес. 160, у. гор. 40 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Георгиевск 8 в.
Поташня, б. кор. (Лопацинского), жит. 7 (2 м. 5 ж.), дес. 5 8, у. гор. 50 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. 1 еоргиевск 10 в.
Поташня, б. кор. (Лопацинского), р. Мерица, жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес., раз. см. пред.
Поташня, б. кор. (Милашевича), р. Мерица, жит. 3 (1 м. 2 ж.), дес. 6, у. гор. 54 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Георгиевск 16 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Миорский район, Повятский сельсовет
д Паташня161

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Повятский сельсовет
д. Паташня64

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