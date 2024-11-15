Населенное место

Поташня, д., р. Мерица, жит. 116 (60 м. 56 ж.), дес. 10З, у. гор. 48 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Георгиевск 13 в.

Поташня, д., р. Мерица, жит. 160 (85 м. 75 ж.), дес. 160, у. гор. 40 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Георгиевск 8 в.

Поташня, б. кор. (Лопацинского), жит. 7 (2 м. 5 ж.), дес. 5 8, у. гор. 50 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. 1 еоргиевск 10 в.

Поташня, б. кор. (Лопацинского), р. Мерица, жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес., раз. см. пред.