агрогородок Раковичи, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Раковичи

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Рожанковская волость
Раковичи, им. (Макаревича), жит. 13 (5 м. 8 ж.), дес. 261, у. гор. 51 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Лида 51 в.
Раковичи, с. (пр. ус.), жит. 14 (6 м. 8 ж.), дес. 80, у. гор. 51 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Лида 51 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Орлевский сельсовет
аг. Раковичи81

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