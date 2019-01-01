село Рыжково, село Рыжково, Сосковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Рыжково

Сосковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Дмитровский уезд
1255Рышково (Зинково), с. вл.при рч. Кроме.221329134188Церковь православная 1. Ярмарка. Маслобоень 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Жихаревская волость
345. Рыжково, село бывшее владельческое, при речке Кроме, дворов 34, жителей 341, церковь православная, школа, лавка, постоялый двор, ярмарка 8-го июля.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Дмитровский уезд, Гнездиловская волость
Рыжково (село)18Почтово-телеграфное отделение Чувардино Орловской губернии

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Сосковский район
63764Рыжковосело52°41'с.ш.35°20'в.д.N-36-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Сосковский муниципальный район, Рыжковское сельское поселение
54653422101с Рыжковосело
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