выселок Сады, Нагавская станица, 2-й Донской округ (на 1915) — Familio

Сады

Нагавская станица, 2-й Донской округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
выселок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Нагавская станица
1148Дальние Сады выс., Нагавской станицы, над о. Песчаным16В общ. вл. стан.2828297773

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