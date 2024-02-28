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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по обвинению крестьянина д. Леоново Ново-Троицкой волости Мологского уезда Михаила Константиновича Колесова в произнесении оскорбительных слов против царя. 1909 г. / Показать все
Сведения о пахотных землях деревни Леоново Ново-Троицкой волости. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 16393.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2936Леоново, д. Моск. Попеч. Комитета.на р. Сити.52¼10173642Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЛеоновоIII. Ново-Троицкое общество31420—Новый приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
387497Леоноводеревня57°52'с.ш.37°48'в.д.O-37-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78623415346д Леоноводеревня