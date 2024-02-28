деревня Леоново, деревня Леоново, Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Леоново

Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по обвинению крестьянина д. Леоново Ново-Троицкой волости Мологского уезда Михаила Константиновича Колесова в произнесении оскорбительных слов против царя. 1909 г. / Показать все
Сведения о пахотных землях деревни Леоново Ново-Троицкой волости. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 16393.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
2936Леоново, д. Моск. Попеч. Комитета.на р. Сити.52¼10173642
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Ново-Троицкая волость
д. ЛеоновоIII. Ново-Троицкое общество31420Новый приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Некоузский район
387497Леоноводеревня57°52'с.ш.37°48'в.д.O-37-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Некоузский муниципальный район, Некоузское сельское поселение
78623415346д Леоноводеревня
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