село Кириллово, село Кириллово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Кириллово

Сухиничский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Мещовский уезд
2672Кирилово, с. вл.при рч. Боршовке.25252196104Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Мещовский уезд, Попковская волость
676. Кирилово, село бывшее владельческое, при речке Боршовке, дворов 38, жителей 226, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Сухиничский район
65987Кирилловосело54°07'35°10'N-36-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Сухиничский муниципальный район, Сельское поселение село Брынь
29636436126с Кирилловосело
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