деревня Чижово, деревня Чижово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Чижово

Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о взносе денег крестьянином дер. Чижово Галицинской волости Мышкинского уезда Игнатом Филатовичем Вороновым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1886–1889 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
4230Чижово, д. вл.при р. Кадке.30842829
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Галицинская волость
д. ЧижовоVII. Комаровское общество671619XI—13, XIII—219Покровский в Кадке приход
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д. ЧижовоXI. Чижовское обществосмотри № 16
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д. ЧижовоXIII. Щелповское 2-е обществосмотри № 16
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Некоузский район
387481Чижоводеревня57°48'с.ш.37°55'в.д.O-37-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Некоузский муниципальный район, Некоузское сельское поселение
78623415406д Чижоводеревня
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