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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Чижово Галицинской волости Мышкинского уезда Игнатом Филатовичем Вороновым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1886–1889 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4230Чижово, д. вл.при р. Кадке.30842829Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЧижовоVII. Комаровское общество671619XI—13, XIII—219Покровский в Кадке приходПоказать скан
д. ЧижовоXI. Чижовское обществосмотри № 16Показать скан
д. ЧижовоXIII. Щелповское 2-е обществосмотри № 16Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
387481Чижоводеревня57°48'с.ш.37°55'в.д.O-37-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78623415406д Чижоводеревня