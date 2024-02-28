фольварк Лунино, фольварк Лунино, Куцевичская волость, Ошмянский уезд (на 1905) — Familio

Лунино

Куцевичская волость, Ошмянский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
фольварк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Куцевичской волости

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Куцевичская волость
Люпина, ф. (Гр. Чапского), жит. 15 (8 м. 7 ж.), дес. 40, у. гор. 17 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Солы 20 в.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close