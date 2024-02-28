деревня Дажирино, деревня Дажирино, Мошковская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Дажирино

Мошковская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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О выкупе наделов земли крестьянином с. Дожирино, Мошковской волости, Гдовского уезда, С. Прокофьевым. 1894 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1271Дажырино, д. вл.при колодце.25203177
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Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Мошковская волость
Дажирино д.324 стан32123 участок32город Гдов.
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