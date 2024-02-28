посёлок Заречье, посёлок Заречье, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Заречье

Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Татарстан

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугульминский уезд, Чеканская волость
Х. "Сокольский" кр. Рус. Прав.2061Р. Стерля30055615542

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Азнакаевский район
142608Заречьепосёлок54°51'53°26'N-39-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Азнакаевский муниципальный район, Вахитовское сельское поселение
92602420121п Заречьепоселок
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