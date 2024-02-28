сельцо Гурьевка, сельцо Гурьевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Гурьевка

Карсунский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ульяновской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
870Гурьевка, сц. вл.при р. Сар-Барыше.622587350404Фабрик 2: суконная и бумажная. Винокуренный завод.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Корсунский уезд
С. Гурьевка, Сар-барыл тож45Екат. Вас. Кроткова28257106

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Вадаратская волость
548. Гурьевка, сельцо бывшее владельческое, при речке Сар-Барыше, дворов 154, жителей 657, 2 лавки

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Карсунский уезд, Водарацкая волость
216Гурьевка, сельцо, при рч. Сар-Барыше; н. р.12263248530597
241Суконная фабрика Акчуриных, при с. Гурьевке1226312218751520
249Тупик «Акчурин» при с. Гурьевке12364233
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