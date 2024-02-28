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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
870Гурьевка, сц. вл.при р. Сар-Барыше.622587350404Фабрик 2: суконная и бумажная. Винокуренный завод.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Корсунский уезд
С. Гурьевка, Сар-барыл тож45Екат. Вас. Кроткова28257106
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
548. Гурьевка, сельцо бывшее владельческое, при речке Сар-Барыше, дворов 154, жителей 657, 2 лавки
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
216Гурьевка, сельцо, при рч. Сар-Барыше; н. р.12263248530597
241Суконная фабрика Акчуриных, при с. Гурьевке1226312218751520
249Тупик «Акчурин» при с. Гурьевке12364233