деревня Арпорек, деревня Арпорек, Малмыжский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Арпорек

Малмыжский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Малмыжский уезд
7466Арпорек, д. каз. и удел.при рч. Арпореке.3870166375Почтовая станция. Этап.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Малмыжский уезд, Большепорекская волость
562. Арпорек, деревня бывшая государственная и удельная, при речке Пореке, дворов 92, жителей 241, волостное правление (уездный город 38), почтовая станция, этапн. д.
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