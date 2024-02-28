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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7466Арпорек, д. каз. и удел.при рч. Арпореке.3870166375Почтовая станция. Этап.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
562. Арпорек, деревня бывшая государственная и удельная, при речке Пореке, дворов 92, жителей 241, волостное правление (уездный город 38), почтовая станция, этапн. д.