село Антоновка, село Антоновка, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Антоновка

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Чигиринский уезд, Трилесская волость
1532. Антоновка, деревня бывшая владельческая, дворов 29, жителей 257, костел, школа

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Чигиринский уезд, Трилеская волость
Антоновка дер.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-11826Антонівкаселор-н Олександрівськийсільрада Триліська
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